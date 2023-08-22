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Уряд спростив набуття статусу учасника бойових дій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд спростив набуття статусу учасника бойових дій
Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів
фото ілюстративне

Зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України

Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу учасника бойових дій. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

«Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій», – написав Мельничук.

Представник Кабміну уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Нагадаємо, триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Кабмін війна військові

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