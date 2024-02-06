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Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info

Христина Петренко
glavcom.ua
Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info
Малюк: За будь-які незаконні дії має бути покарання
фото з відкритих джерел

Керівник СБУ направив подання на звільнення керівника Департаменту захисту національної державності

Стеження за журналістами проєкту Bihus.Info вже спричинили низку кадрових рішень. Про це в офіційному коментарі повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк. 

За його словами, дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності (ДЗНД СБУ) викликають справжнє обурення. 

«На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.

Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ.

Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання», – зазначає Малюк.

Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info фото 1

Він підкреслив, що як керівник СБУ зробить все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

«Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!», – додав очільник СБУ. 

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами «Bihus.Info» під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

СБУ прокоментувала розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами в заміському комплексі «Українське село». Пресслужба заявила, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики.

Читайте також: «Як мінімум – на передову». СБУ обіцяє наслідки для співробітників, які стежили за журналістами
Теги: Bihus.Info Василь Малюк розслідування наркотики відпочинок

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