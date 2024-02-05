СБУ відреагувала на розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами

У мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу

СБУ заявила, що серед клієнтів дилерів, які розповсюджували наркотики, були співробітники журналістського проєкту Bihus.Info

СБУ прокоментувала розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами в заміському комплексі «Українське село». Пресслужба заявила, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики. Заява з’явилася після того, як Bihus.Info опублікували розслідування про незаконне стеження за командою з боку спецслужби

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«За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба повідомила, що відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Наразі проводяться відповідні процесуальні дії.

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«Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу», – додали у пресслужбі.

Раніше журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info заявили, що операція з прослуховування та відеозйомки їхніх колишніх колег велася за наказом одного з департаментів Служби безпеки України.

Справа стосується стеження за операторами Bihus.Info 27 грудня в заміському комплексі «Українське село». «Бігусам» вдалося отримати копії із серверів тих камер спостереження, які легально встановлені по території комплексу. Розслідувачі зробили це раніше ніж, СБУ вилучила записи із серверів.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

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Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info»

До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.