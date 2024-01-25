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Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ
За даними слідства, схему організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ
фото: СБУ

Зловмисники переправляли судна до Близького Сходу, де їх розібрали та виготовляли з них баржі більшої вантажності, які у потім фігуранти використовували у комерційних цілях

Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство». Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби безпеки України.

Як стало відомо, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, схему організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.

СБУ наводить дані, що у 2017 році зловмисники уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

«Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але уже під іншою реєстрацією», – акцентують правоохоронці.

Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ фото 1
фото: СБУ

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що «нові» плавзасоби виготовлено із комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства.

На підставі зібраних доказів, трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Раніше СБУ повідомила про підозру директору російської ракетної корпорації. Для масованих обстрілів українських населених пунктів ворог використовує «вироби» корпорації Обносова.

Стало відомо, що Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Там сталася потужна пожежа.

«СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», – повідомляє джерело.

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Теги: шахрайство партії розслідування майно СБУ корупція

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