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Голову «МЗС» Придністров'я викликають до Служби безпеки України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Голову «МЗС» Придністров'я викликають до Служби безпеки України
Так зване керівництво Придністров’я має українські паспорти, які активно використовувлись для в’їзду в Україну до повномасштабного вторгнення РФ
фото: novostipmr.com

Віталію Ігнатьєву, який є уродженцем Одещини та має громадянство України, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

Віталія Ігнатьєва, голову зовнішньополітичного відомства невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, викликають на допит до СБУ у зв'язку з підозрою в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України. Відповідна інформація з'явилася в офіційному урядовому віснику України «Урядовий кур'єр» 9 січня.

Віталій Ігнатьєв є громадянином України та уродженцем Одещини. Його підозрюють у порушенні ст. 110 ч.1 Кримінального кодексу України «Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність», яка передбачає «публічні заклики до зміни кордонів України». Ігнатьєва підозрюють і в порушенні та ст. 111-1 ч.6 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором).

Голові «Міністрства закордонних справ» невизнаного Придністров’я треба з’явитись до управління Служби безпеки України у Вінницькій області протягом 15-17 січня «для отримання письмового повідомлення про підозру» та «проведення інших процесуальних дій».

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, у разі неявки через неповажну причину підозрюваному загрожує штраф, а умисне ухилення від явки є «підставою для проведення спеціального досудового розслідування».

Віталій Ігнатьєв – уродженець та громадянин України. З 2012 до 2015 року був членом об'єднано-контрольної комісії з боку Придністров'я. Із 2016 року він очолює зовнішньополітичне відомство невизнаної республіки.

Раніше на Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Як зазначають правоохоронці, суддя за хабар ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

Нагадуємо, СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї і затримала на Одещині агента ФСБ.

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Теги: СБУ паспорт штраф розслідування Придністров'я

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