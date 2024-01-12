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Вибори на Тайвані. Міністерство оборони Китаю зробило нову заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вибори на Тайвані. Міністерство оборони Китаю зробило нову заяву
Армія Китаю постійно перебуває у бойовій готовності
фото із відкритих джерел

У Вашингтоні заявили, що готуються до можливої ​​реакції Китаю на результати виборів на Тайвані

Армія Китаю постійно у високому ступені бойової готовності і готова будь-якої миті вжити заходів щодо «руйнування планів тайванських сепаратистів». Про це заявив офіційний представник міністерства оборони КНР Чжан Сяоган, повідомляє китайське військове відомство.

«Народно-визвольна армія Китаю завжди зберігає високий ступінь боєготовності та вживе всіх необхідних заходів, щоб рішуче розбити будь-які плани щодо досягнення незалежності та відділення Тайваню, а також для рішучого захисту державного суверенітету та територіальної цілісності»,  – сказав він.

Раніше у Вашингтоні заявили, що готуються до можливої ​​реакції Китаю на результати виборів на Тайвані. Вибори голови адміністрації острова та депутатів Законодавчого юаня (вищий законодавчий орган) відбудуться 13 січня.

Нагадаємо, Китай субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні президентських та парламентських виборів. Уряд Тайваню документує всі можливі спроби Китаю втрутитися у вибори, які відбудуться наступного тижня, і опублікує свій аналіз невдовзі після голосування. Про це повідомляє Reuters. В уряді також впевнені, що Китай чинить військовий та економічний тиск, а також субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні президентських та парламентських виборів.

Раніше стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав масштабну військову чистку після того, як з'ясувалося, що широкомасштабна корупція підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну. Про це інформує Bloomberg.

Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що протягом наступних років Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.

Сполучені Штати наводять ряд прикладів впливу корупції, включно з ракетами, заправленими водою замість пального, і великими полями ракетних шахт на заході Китаю з кришками, які не функціонують так, щоб дати змогу ракетам ефективно стартувати, сказав один зі співрозмовників видання.

США вважають, що корупція у збройних силах Китаю призвела до підриву довіри до загальних можливостей армії, зокрема, у ракетних військах, та перешкодила основним пріоритетам модернізації, сказав співрозмовник.

За останні півроку під час розслідування справи про трансплантацію було заарештовано понад десяток високопоставлених чиновників оборонного відомства, що може стати найбільшою в сучасній історії Китаю репресією щодо збройних сил країни.

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Теги: корупція Тайвань Сі Цзіньпін розслідування військові вибори Китай армія

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