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Два військові кораблі Британії зіткнулися у Перській затоці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Два військові кораблі Британії зіткнулися у Перській затоці
Такі мінні тральники, як Chiddingfold, займаються пошуком мін і патрулюванням
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, минулося без постраждалих

У водах Перської затоки біля Бахрейну сталося зіткнення двох кораблів Королівського флоту Великої Британії – Chiddingfold та Bangor. Про це повідомляє UK Defence Journal із посиланням на представника ВМС Великої Британії.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Наразі на місце події вирушили групи для оцінки збитків та розроблення плану дій щодо усунення наслідків аварії.

«Нам відомо про інцидент з двома мінними тральниками в Бахрейні. Внаслідок цього інциденту жертв немає, і було б недоречно давати подальші коментарі, допоки розслідування триває», – заявив представник Королівського флоту.

Такі мінні тральники, як Chiddingfold, займаються пошуком мін і патрулюванням, а також захистом морів та забезпеченням безпеки на морі. Ці невеликі, але надзвичайно ефективні судна протимінного захисту мають корпуси з армованого скловолокном пластику, що дозволяють приховати свою присутність від загрози морських мін.

Гідролокатори таких кораблів здатні виявляти та класифікувати об'єкт розміром з футбольний м'яч на відстані до 1000 метрів, що дозволяє їм розчищати шлях від мін та забезпечувати безпечний прохід для більших кораблів.

Нагадаємо, Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року. 

Теги: Велика Британія розслідування військові

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