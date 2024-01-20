Два військові кораблі Британії зіткнулися у Перській затоці

Такі мінні тральники, як Chiddingfold, займаються пошуком мін і патрулюванням

За попередніми даними, минулося без постраждалих

У водах Перської затоки біля Бахрейну сталося зіткнення двох кораблів Королівського флоту Великої Британії – Chiddingfold та Bangor. Про це повідомляє UK Defence Journal із посиланням на представника ВМС Великої Британії.

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За попередніми даними, минулося без постраждалих. Наразі на місце події вирушили групи для оцінки збитків та розроблення плану дій щодо усунення наслідків аварії.

🇧🇭🇬🇧 Two British warships collided in Bahrain, and the initial damage resulting from the collision of the ship "HMS Chiddingfold" with "HMS Bangor" was not less than a million pounds sterling. pic.twitter.com/g0Ov9qc5Fk Будь ласка, читайте текст після реклами January 20, 2024

«Нам відомо про інцидент з двома мінними тральниками в Бахрейні. Внаслідок цього інциденту жертв немає, і було б недоречно давати подальші коментарі, допоки розслідування триває», – заявив представник Королівського флоту.

Такі мінні тральники, як Chiddingfold, займаються пошуком мін і патрулюванням, а також захистом морів та забезпеченням безпеки на морі. Ці невеликі, але надзвичайно ефективні судна протимінного захисту мають корпуси з армованого скловолокном пластику, що дозволяють приховати свою присутність від загрози морських мін.

Гідролокатори таких кораблів здатні виявляти та класифікувати об'єкт розміром з футбольний м'яч на відстані до 1000 метрів, що дозволяє їм розчищати шлях від мін та забезпечувати безпечний прохід для більших кораблів.

Нагадаємо, Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року.