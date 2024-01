Два військові кораблі Британії зіткнулися у Перській затоці

У водах Перської затоки біля Бахрейну сталося зіткнення двох кораблів Королівського флоту Великої Британії – Chiddingfold та Bangor. Про це повідомляє UK Defence Journal із посиланням на представника ВМС Великої Британії.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Наразі на місце події вирушили групи для оцінки збитків та розроблення плану дій щодо усунення наслідків аварії.

🇧🇭🇬🇧 Two British warships collided in Bahrain, and the initial damage resulting from the collision of the ship "HMS Chiddingfold" with "HMS Bangor" was not less than a million pounds sterling. pic.twitter.com/g0Ov9qc5Fk