«Як мінімум – на передову». СБУ обіцяє наслідки для співробітників, які стежили за журналістами

Співробітники СБУ, які стежили за журналістами, понесуть за це відповідальність

Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка було звільнено через стеження за редакцією Bihus.Info. Про це повідомили джерела «Главкома».

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Рішення про звільнення Семенченка ухвалив очільник СБУ Василь Малюк. Він направив відповідне подання до президента, котрий підписав указ.

«Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на службу, яка стільки всього робить під час війни. Тож «кадри», які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову», – повідомило джерело «Главкома» в СБУ.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Роман Семенченко був одним з перших призначених у владу 11 жовтня 2019 року силовиків, керівників СБУ. Зокрема, у 27 жовтні 2022 року Володимир Зеленський призначив його начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Раніше СБУ прокоментувала розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами в заміському комплексі «Українське село». Пресслужба заявила, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики. Заява з’явилася після того, як Bihus.Info опублікували розслідування про незаконне стеження за командою з боку спецслужби.

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

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Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info».