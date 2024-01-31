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Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам

Катерина Іванова
glavcom.ua
Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам
Учасники злочинної групи можуть отримати покарання до 9 років позбавлення волі
фото: Державне бюро розслідувань

Зловмисники оцінювали свої «послуги» у 7 тис. доларів США з кожного «клієнта»

Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця. Про це повідомляють на сайті ДБР.

«Підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон. Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова», – пояснюють працівники бюро розслідувань.

За словами правоохоронців, зловмисники оцінювали свої «послуги» у 7 тис. доларів США з кожного «клієнта».

Фото з місця вручення підозри
Фото з місця вручення підозри
Державне бюро розслідувань

Наразі ДБР задокументувало чотири факти, коли військовозобов’язані скористались послугами ділків. Також у межах досудового розслідування будуть встановлюватись інші «клієнти» угрупування.

ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Повідомлялося, що студентка видавала себе за військового та виманювала гроші на сайтах знайомств.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. гривень.

Раніше ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень про діяльність ТЦК.

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Теги: Білгород кордон послуги розслідування документи гроші Молдова прокуратура

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