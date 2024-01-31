Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам

Учасники злочинної групи можуть отримати покарання до 9 років позбавлення волі

Зловмисники оцінювали свої «послуги» у 7 тис. доларів США з кожного «клієнта»

Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця. Про це повідомляють на сайті ДБР.

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«Підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон. Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова», – пояснюють працівники бюро розслідувань.

За словами правоохоронців, зловмисники оцінювали свої «послуги» у 7 тис. доларів США з кожного «клієнта».

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Фото з місця вручення підозри Державне бюро розслідувань

Наразі ДБР задокументувало чотири факти, коли військовозобов’язані скористались послугами ділків. Також у межах досудового розслідування будуть встановлюватись інші «клієнти» угрупування.

ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Повідомлялося, що студентка видавала себе за військового та виманювала гроші на сайтах знайомств.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. гривень.

Раніше ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень про діяльність ТЦК.