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Фінансування тероризму. Більшу частину звинувачень України на адресу РФ визнано необґрунтованою

Христина Петренко
glavcom.ua
Фінансування тероризму. Більшу частину звинувачень України на адресу РФ визнано необґрунтованою
Позов був поданий Україною щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій
фото ілюстративне

Міжнародний суд визнав Росію частково винною

Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Про це пише «Європейська правда».

Зазначається, що Міжнародний суд ООН сьогодні виголошує фінальне рішення по суті у так званій «Великій справі» України проти Росії, що включала звинувачення щодо фінансування тероризму.

Позов був поданий щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

У рішенні Міжнародного суду, яке зачитала президентка Суду Джоан Доног’ю, Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей – №9. Також суд заявив, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Утім, більшу частину звинувачень України на адресу РФ визнано необґрунтованою. Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання «Буку» не підпадає під цю заборону.

У підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014-му. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просив Київ.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.

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Теги: Міжнародний суд ООН тероризм Україна розслідування росія

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