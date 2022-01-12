Масове «замінування» шкіл. Поліція ще одного міста шукає вибухівку у закладах освіти

Слідом за Києвом та Черкасами про «замінування» всіх шкіл повідомили у Львові

У Львові невідомі повідомили про замінування всіх шкіл. Наразі правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території, проводиться евакуація, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Сьогодні, 12 січня, близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові...Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції міста, а також патрульні поліцейські.

«Також поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Черкасах також повідомили про мінування всіх шкіл міста. Правоохоронці ще перевіряють цю інформацію.

Учора правоохоронці шукали вибухівку в понад 370 столичних школах. 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ.

Напередодні ввечері в Одеському аеропорту шукали вибухівку: «мінер» вимагав 1 млн грн.

Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.



