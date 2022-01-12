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    Масове «замінування» шкіл. Поліція ще одного міста шукає вибухівку у закладах освіти

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    Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування - Масове «замінування» шкіл. Поліція ще одного міста шукає вибухівку у закладах освіти
    Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування
    фото: Варта1

    Слідом за Києвом та Черкасами про «замінування» всіх шкіл повідомили у Львові

    У Львові невідомі повідомили про замінування всіх шкіл. Наразі правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території, проводиться евакуація, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

    «Сьогодні, 12 січня, близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові...Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що на місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції міста, а також патрульні поліцейські.

    «Також поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування», – додають у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні у Черкасах також повідомили про мінування всіх шкіл міста. Правоохоронці ще перевіряють цю інформацію.

    Учора правоохоронці шукали вибухівку в понад 370 столичних школах. 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ.

    Напередодні ввечері в Одеському аеропорту шукали вибухівку: «мінер» вимагав 1 млн грн.

    Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.


    Теги: СБУ школа замінування вибухівка поліція евакуація
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    Масове «замінування» шкіл. Поліція ще одного міста шукає вибухівку у закладах освіти