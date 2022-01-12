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    В Одесі невідомий замінував усі торгівельні центри і сподівався, що усі загинуть

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    Чоловік, який повідомив про замінування, наголосив, що &laquo;припинить гру, якщо його лист опублікують ЗМІ&raquo; - В Одесі невідомий замінував усі торгівельні центри і сподівався, що усі загинуть
    Чоловік, який повідомив про замінування, наголосив, що «припинить гру, якщо його лист опублікують ЗМІ»
    фото з відкритих джерел

    На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи

    В Одесі невідомий чоловік повідомив про замінування всіх торговельних центрів. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.

    «До правоохоронців надійшло повідомлення про загрозу вибуху у будівлях торгових закладів у різних районах Одеси. З метою перевірки вказаної інформації на місця подій скеровані слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні поліції.

    Чоловік наголосив на тому, що «припинить гру, якщо його лист опублікують ЗМІ». Він дав на все три години, інакше «всі вибухівки активізуються».

    «Я звичайна людина, яка прагне рівноправна у цій країні, але це неможливо без людських жертв. Я дуже сильно сподіваюся, що помруть 500+ людей, я ненавиджу цей світ», – йдеться у повідомленні.

    До слова, раніше в Одеському аеропорту шукали вибухівку, «мінер» вимагав 1 млн грн.

    Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

    7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

    28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

    Теги: Одеса замінування вибухівка чоловік
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    В Одесі невідомий замінував усі торгівельні центри і сподівався, що усі загинуть