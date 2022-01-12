В Одесі невідомий замінував усі торгівельні центри і сподівався, що усі загинуть
На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи
В Одесі невідомий чоловік повідомив про замінування всіх торговельних центрів. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.
«До правоохоронців надійшло повідомлення про загрозу вибуху у будівлях торгових закладів у різних районах Одеси. З метою перевірки вказаної інформації на місця подій скеровані слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні поліції.
Чоловік наголосив на тому, що «припинить гру, якщо його лист опублікують ЗМІ». Він дав на все три години, інакше «всі вибухівки активізуються».
«Я звичайна людина, яка прагне рівноправна у цій країні, але це неможливо без людських жертв. Я дуже сильно сподіваюся, що помруть 500+ людей, я ненавиджу цей світ», – йдеться у повідомленні.
До слова, раніше в Одеському аеропорту шукали вибухівку, «мінер» вимагав 1 млн грн.
Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.
7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.
28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».