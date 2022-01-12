Невідомі «замінували» всі школи Черкас

Вибухотехніки і кінологи перевіряють усі повідомлення про замінування

У Черкасах невідомі заявили про мінування всіх шкіл міста. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію, повідомляє пресслужба поліції.

«До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.

За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація. Всі обставини наразі встановлюються.

Днем раніше невідомі «замінували» всі школи Києва.

Напередодні ввечері в Одеському аеропорту шукали вибухівку: «мінер» вимагав 1 млн грн.

Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.