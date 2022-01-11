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    Невідомі «замінували» всі школи Києва

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    Правоохоронці перевіряють усі повідомлення про замінування шкіл - Невідомі «замінували» всі школи Києва
    Правоохоронці перевіряють усі повідомлення про замінування шкіл
    фото з відкритих джерел

    Хвиля «замінувань» у Києві докотилася до шкіл

    У Києві триває хвиля «мінувань», цього разу «під приціл» потрапили усі школи міста. Анонімне повідомлення надійшло до колл-центру СБУ. Про це сайту «Сьогодні» повідомили в поліції Києва.

    «Поки що перевірка ще не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні близько 11:00», – розповіли правоохоронці.

    Також у мережі пишуть, нібито група перевірки одна на все місто. Проте у поліції спростували цей факт. За словами правоохоронців, насправді таких груп багато, до них входять вибухотехніки і кінологи.

    Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

    7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

    28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Національна поліція України СБУ Київ школа замінування
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    Невідомі «замінували» всі школи Києва