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    В Одеському аеропорту шукають вибухівку: «мінер» вимагає 1 млн грн

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    Правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту &laquo;Одеса&raquo; - В Одеському аеропорту шукають вибухівку: «мінер» вимагає 1 млн грн
    Правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту «Одеса»
    фото ілюстраційне

    Наразі правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху

    У вівторок, 11 січня, до поліції надійшла інформація про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту «Одеса». Невідомий «мінер» вимагає 1 мільйон гривень. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

    За даними ЗМІ, «мінер» повідомив, що сховав в аеропорту «Одеса» декілька кілограмів вибухонебезпечної речовини.

    Чоловік вимагає викуп у розмірі 1 мільйон гривень протягом найближчої години.

    Наразі правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту «Одеса».

    «Туди скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

    7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

    28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Одеса аеропорт замінування поліція чоловік
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    В Одеському аеропорту шукають вибухівку: «мінер» вимагає 1 млн грн