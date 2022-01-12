В Одеському аеропорту шукають вибухівку: «мінер» вимагає 1 млн грн

Правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту «Одеса»

Наразі правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху

У вівторок, 11 січня, до поліції надійшла інформація про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту «Одеса». Невідомий «мінер» вимагає 1 мільйон гривень. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними ЗМІ, «мінер» повідомив, що сховав в аеропорту «Одеса» декілька кілограмів вибухонебезпечної речовини.

Чоловік вимагає викуп у розмірі 1 мільйон гривень протягом найближчої години.

Наразі правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту «Одеса».

«Туди скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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