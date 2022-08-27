Мешканка Почаєва витратила на телефонну ворожку 1,3 млн грн

Упродовж двох місяців жителька Кременеччини чи не щодня телефонувала «рятівниці»

На Тернопільщині жінка витратила понад двадцять тисяч доларів та 12 тисяч євро на розмови із телефонною ворожкою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області. Бажаючи покращання родинного добробуту та особистого щастя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років економили та відкладали її родичі.

Так, до співробітників Кременецького відділу поліції звернулася жителька Почаєва. З її слів, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами. Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса. З ним розмови, як її уже попередили, були платні.

Упродовж двох місяців жителька Кременеччини чи не щодня телефонувала своїй «рятівниці», яка представилася Оленою, а після розмови бігла до банку, аби розрахуватися за послуги. Роздруківки з оплати рахунків свідчать, що двадцятихвилинні балачки вартували по тридцять – шістдесят тисяч гривень. Тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші.

Зі слів родичів, екстрасенсорні послуги, про які вони не знали, адже донька нічого нікому не говорила, обійшлися їхній родині у мільйон триста гривень.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. Поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до шахрайських дій.

Нагадаємо, на Київщині та у деяких інших регіонах бізнесмени отримують від імені влади наполегливі вимоги перерахувати кошти на потреби військових, зокрема начебто на придбання військової амуніції.

Раніше у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Також прокуратура оголосила підозру жителю Київщини, який брав гроші з жителів окупованих територій, обіцяючи їм допомогу з евакуацією, та зникав.