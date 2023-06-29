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Митрополит Павло порушив домашній арешт. Прокуратура відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Митрополит Павло порушив домашній арешт. Прокуратура відреагувала
Павло Лебідь сьогодні приїхав у Лавру
фото з відкритих джерел

Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу митрополиту Павлу

У Київській міській прокуратурі відреагували на появу митрополита Павла Лебідя у Лаврі. Там наголошують, що колишній намісник Лаври досі під арештом.

«Низка Telegram-каналів та медіа поширили інформацію про те, що митрополиту УПЦ (МП), підозрюваному у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій РФ, не продовжили запобіжний захід. Вказана інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, строк якого закінчується 1 липня 2023 року.

«Згідно з ухвалою суду, підозрюваного зобов’язано носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі», – наголосили у відомстві.

Водночас, прокурор ще 26 червня подав до суду клопотання про продовження строку дії вказаного запобіжного заходу. Судове засідання з розгляду клопотання призначено на 30 червня 2023 року на 11:00 в Солом’янському районному суді м. Києва.

Нагадаємо, сьогодні колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь приїхав до прихожан

Теги: суд Московська церква в Україні лавра

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