На шахті у Павлограді стався вибух, є постраждалі

Троє працівників шахти травмовані

У ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той час у шахті перебувало майже 200 працівників.

Троє працівників шахти травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причини надзвичайної події з’ясовуються.

Нагадаємо, 16 грудня 2022 року внаслідок ракетного удару у Дніпропетровській області понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею.

У листопаді 2022 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині тривала операція з підняття шахтарів зі знеструмлених шахт. На поверхню було виведено 653 гірників.

Як повідомлялося, російська загарбницька армію продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області. У ніч на 17 червня 2023 року під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.