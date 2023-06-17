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На шахті у Павлограді стався вибух, є постраждалі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На шахті у Павлограді стався вибух, є постраждалі
У шахті стався вибух метану
фото ілюстративне

Троє працівників шахти травмовані

У ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У той час у шахті перебувало майже 200 працівників.

Троє працівників шахти травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню.

Причини надзвичайної події з’ясовуються.

Нагадаємо, 16 грудня 2022 року внаслідок ракетного удару у Дніпропетровській області понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею.

У листопаді 2022 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині тривала операція з підняття шахтарів зі знеструмлених шахт. На поверхню було виведено 653 гірників.

Як повідомлялося, російська загарбницька армію продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області. У ніч на 17 червня 2023 року під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.

Теги: шахта вибух Дніпропетровщина

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