На шахті у Павлограді стався вибух, є постраждалі
Троє працівників шахти травмовані
У ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
У той час у шахті перебувало майже 200 працівників.
Троє працівників шахти травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню.
Причини надзвичайної події з’ясовуються.
Нагадаємо, 16 грудня 2022 року внаслідок ракетного удару у Дніпропетровській області понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею.
У листопаді 2022 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині тривала операція з підняття шахтарів зі знеструмлених шахт. На поверхню було виведено 653 гірників.
Як повідомлялося, російська загарбницька армію продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області. У ніч на 17 червня 2023 року під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.
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