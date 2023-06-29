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Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки
фото: скрін із відео

Прихильники Московської церкви протестують під Лаврою

Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь приїхав до прихожан. Про це повідомила спільнота «Союз православних журналістів» у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.

А так прихильники Московської церкви протестують під Лаврою.

Зазначимо, що священник УПЦ МП Павло Лебідь має перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.

Нагадаємо, у квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври

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Теги: церква Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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