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Митрополит, що написав гімн-молитву за Росію і втік до Кирила, звернувся до Верховного суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Митрополит, що написав гімн-молитву за Росію і втік до Кирила, звернувся до Верховного суду
РПЦ стверджувала, що порятунок митрополита УПЦ МП Іонафана (на фото справа), якого в Україні було засуджено за низкою кримінальних статей, це виключна заслуга патріарха Кирила (на фото зліва)
фото з відкритих джерел

Іонафан отримав п’ять років в’язниці за виправдовування збройної агресії РФ і розповсюдження закликів до зміни кордонів України

Керуючий Тульчинською єпархією на Вінниччині, митрополит Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) через свого адвоката подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок, згідно з яким він отримав п’ять років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Наразі Верховний суд витребовує з Вінницького міського суду матеріали кримінального провадження щодо засудженого митрополита.

Нагадаємо, що 7 серпня 2023 року вінницький суд визнав винним ієрарха за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч.2 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, регіональної належності, релігійних переконань»), ч. 3 статті 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України»), ч. 2 статті 109 («Розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу»), ч. 1 статті 110 («Розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України»). Покарання для церковнослужителя – п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна (прокурор просив шість років тюрми). Це ж покарання у червні 2024 року залишив без змін Вінницький апеляційний суд.

22 червня 2024 року на сайті Російської православної церкви з’явилося повідомлення під заголовком «Митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан отримав свободу». РПЦ стверджувала, що порятунок митрополита УПЦ МП, якого в Україні було засуджено за низкою кримінальних статей, це виключна заслуга патріарха Кирила.  Як повідомляв «Главком», митрополит Іонафан поїхав у країну-агресорку у результаті обміну військовополоненими. Станом на початок листопада, церковник залишається у Росії і паралельно формально числиться керівником єпархії на Вінниччині.

Додамо, що слідство інкримінувало митрополиту УПЦ МП Іонафану написання та поширення в інтернеті статті «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире», що містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, яку підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Ще співробітники СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок: «Власти России» із зображенням прапора РФ (12 штук); «Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ» із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); «Донбасс – Россия» (вісім штук); «Історія АР Криму з древніх часів», де він зазначається територією РФ (11 штук), а також листи (ксерокопії) Московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента РФ (п’ять штук).

Найцікавішою знахідкою, віднайденою спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір «Гимн-молитва за Россию» з нотами, виданого у Москві 2015 року. Автором слів вказано Іонафана (Єлецьких). Вилучені буклети також лягли в основу обвинувачення.

Наприкінці грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП. Серед них був і митрополит Іонафан.

Читайте також: Таємний обмін за участю Папи Римського, або Неймовірні пригоди митрополита Іонафана
Теги: пропаганда війна РПЦ Московська церква в Україні релігія Вінниччина вирок

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