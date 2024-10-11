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Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч
Росія продовжує тиснути в Курській області
фото з відкритих джерел

Російські війська в Курській області змогли відтіснити ЗСУ

Росіяни в Курській області протиснули фланг українських військ і захопили території, які раніше контролювались ЗСУ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч фото 1
Фото: deepstatemap

Росіяни продавили один із флангів українських військ на Курщині. Росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції. Сьогоднішній день для ЗСУ видався вкрай важким. Про це повідомили аналітики DeepState. 

«Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня», – йдеться у повідомленні.

У Феодосії четверту добу горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

В окупованому Криму в Феодосії на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом, повідомляють місцеві телеграм-канали та публікують відповідні відео. Нафтобаза після атаки зі сторони ЗСУ горить вже чотири доби.

Російський «глава» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «у зв’язку з пожежею стався викид паливних матеріалів на одному з терміналів».

Зеленський розповів, коли буде план для проведення наступного Саміту миру

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

У листопаді підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись, однак сама дата саміту поки невідома. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Журналісти запитали Зеленського, що на цей час відомо щодо проведення наступного Саміту миру.

«Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже «на столі» – а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде, з усіма деталями», – сказав президент.

США в ОБСЄ застерегли Росію від використання ядерної зброї

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати нагадують Росії, що жодне застосування ядерної зброї не може бути визнане «тактичним» ані за своєю природою, ані за наслідками, і що ядерна зброя взагалі не повинна використовуватися. Про це заявив радник делегації США з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я також хотів би відреагувати на заяву, зроблену Російською Федерацією на цьому форумі минулого тижня, коли вона натякнула на потенційне застосування Росією так званої «тактичної ядерної зброї» у відповідь на певні конвенційні атаки. Сполучені Штати знову заявляють, що застосування будь-якої ядерної зброї не може бути визначене або вважатися «тактичним» ні за характером, ні за наслідками», – заявив Вартко.

Британія не змінила свою позицію щодо дозволів бити по РФ після візиту Зеленського

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Позиція Великої Британії щодо використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів вглиб РФ залишається незмінною. Про це повідомляє Reuters.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони обговорили подальшу підтримку, необхідну Україні у протистоянні з Росією в найближчі місяці.

Українців на окупованих територіях перестали обслуговувати у лікарнях – Центр нацспротиву

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях в лікарнях перестали надавати допомогу українцям через велику кількість російських військових.

Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

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Теги: ядерна зброя Володимир Зеленський президент ворог росіяни війна Курщина

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