Сили оборони знищили ворожий «Бук-М3»

Уражений ЗРК перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення

Вартість ураженої зброї може складати від 40 до 50 млн доларів США

Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3»», – йдеться в повідомленні.

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації, його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів США.

Нагадаємо, нині триває 971-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.