Сили оборони знищили ворожий «Бук-М3»
Вартість ураженої зброї може складати від 40 до 50 млн доларів США
Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3»», – йдеться в повідомленні.
Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації, його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів США.
Нагадаємо, нині триває 971-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.
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