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Україна розробляє план посилення, «Ашан» продає свій бізнес у РФ. Головне за 24 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна розробляє план посилення, «Ашан» продає свій бізнес у РФ. Головне за 24 жовтня
фото з відкритих джерел

Французька група Auchan знайшла покупця для виходу з Росії та вже перебуває на фінальні стадії переговорів

Україна розробляє внутрішній план посилення, Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія порушила Римський статут, «Ашан» продає свій бізнес у Росії. «Главком» склав добірку новин 24 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

ДБР викрило працівників Голосіївського РТЦК, які заробляли на ухилянтах

Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих – голова ВЛК – вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія порушила Римський статут

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду підтвердила, що Монголія порушила зобов’язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши російського диктатора Володимира Путіна за ордером МКС. Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС.

Так, через відмову арештувати Путіна Монголія перешкодила Міжнародному кримінальному суду здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.

Україна розробляє внутрішній план посилення

Україна розробляє внутрішній план посилення. Він існуватиме разом із планом перемоги. Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Як зазначив Зеленський, план описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати». Вони стосуються фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

«Ашан» продає свій бізнес у Росії

Французька група Auchan знайшла покупця для виходу з Росії та вже перебуває на фінальні стадії переговорів. Ім'я покупця поки що не розкривається, але підписання угоди може відбутися в найближчі тижні.

Як зазначає видання La Lettre, компанії доведеться пройти через схвалення російських урядових комісій. Вони дають дозвіл на продаж іноземних активів, часто намагаючись знизити ціну на користь місцевих покупців, які зазвичай близькі до Кремля.

«Ашан» також прийняв політичне рішення залишитися в Україні, де у французького ритейлера 43 магазини, половина з яких – гіпермаркети. Натомість Росія становить близько 10% доходу групи Auchan, або понад 3 млрд євро.

На Тернопільщині затримано начальника районного ТЦК

На Тернопільщині правоохоронці вручили підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Він вимагав у військовозобов’язаного талони на пальне в обмін на відстрочку від мобілізації.

За даними слідства, полковник вимагав у військовозобов’язаного талони на дизель – 1 тис. л, що еквівалентно $1500, – в обмін на відстрочку від мобілізації. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовця ТЦК і затримали його на гарячому, коли той отримував хабар. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою та відсторонили від виконання обов'язків

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Теги: війна Володимир Зеленський ТЦК корупція в Україні Монголія

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