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Угорщина змінила свою позицію щодо вступу України до НАТО? Заява МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Угорщина змінила свою позицію щодо вступу України до НАТО? Заява МЗС
МЗС Угорщини раніше заявляв, що вступ України до НАТО призведе до початку ІІІ світової війни
фото: depositphotos.com

Між Угорщиною та Україною тривають переговори щодо всеосяжної угоди про співпрацю

Речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай заявив, що питання членства України в НАТО не може бути включене до двосторонньої угоди між країнами. Про це повідомляє Magyar Nemzet.

За словами Пачолая, переговори щодо всеосяжної угоди про співпрацю тривають. У документі, на його думку, слід зробити акцент на «відновленні прав угорської національної громади».

«Ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що прагнення України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Наша позиція залишилася незмінною», – наголосив речник.

Пачолай також додав, що приєднання України до НАТО може «призвести до початку третьої світової війни».

Нагадаємо, що Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини. Про це 31 жовтня заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу. Серед них Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов з програми НАТО з постачання зброї Києву.

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Теги: МЗС НАТО війна Угорщина Україна

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