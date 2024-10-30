Кучма назвав Лукашенка «слугою двох панів» і пояснив, як українцям ставитися до Білорусі

За словами другого президента України, Білорусь раніше ніколи не давала приводів дивитися на себе як на потенційного ворога

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не є самостійним гравцем на політичній арені, оскільки він залежить не лише він російського диктатора Володимира Путіна, а й лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Про це заявив другий президент України (1994–2005 рр.) Леонід Кучма в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Експрезидент України назвав Лукашенка «слугою двох панів», який змушений постійно маневрувати між Путіном та Сі Цзіньпінем.

«Лукашенко потрібен Путіну. Білорусь для Путіна стратегічно безцінна – і для війни проти нас, і для потенційно неминучої конфронтації з Заходом. Лукашенко ж сьогодні ефективно контролює свою країну, для чого в самого Путіна не вистачило б ресурсу. Тому я б сказав, що Лукашенко сьогодні – не самостійний, але сильний гравець. Парадокс у тому, що Лукашенко двічі несамостійний - він залежить ще й від Китаю, а не лише від РФ. Такий собі слуга двох панів. Але це дає йому можливості маневрувати, час від часу використовуючи неспівпадіння інтересів і протиріччя між Пекіном і Москвою», – пояснив він.

Кучма наголосив, що українське керівництво дуже правильно обрало нинішню модель відносин з Білоруссю. За словами колишнього очільника нашої країни, якщо українці історично були готові до того, що Росія стане їхнім відкритим ворогом, то з Білоруссю ситуація складалася інакше.

«Попри те, звідки починалася ця війна і як постійно використовує білоруську територію Росія. Усі все розуміють. Усі все бачать. Ніхто нічого не забув. Але обидві сторони роблять вигляд, що сумлінно дотримуються озброєного нейтралітету. І на цей момент це правильно. Надто багато Московія робила у далекому та недавньому минулому такого, що дозволяло очікувати цього. Але Білорусь раніше ніколи не давала приводів дивитися на себе як на потенційного ворога. На відміну від росіян, з якими ми прожили в одній державі лише трохи більше трьох сторіч, з білорусами ми були разом і у Великому князівстві Литовському, і в давній Речі Посполитій, а роз’єдналися лише з розпадом Радянського Союзу», – пояснив колишній президент.

За словами Кучми, за його каденції він безпосередньо контактував з Лукашенком.

«На відміну від моїх стосунків з Квасьнєвським, з яким я зустрічався майже так же часто, дружби між мною та Лукашенком не було. Я взагалі не певен, чи є в нього друзі. Але я хотів, щоб дружили наші народи і держави, і тоді це вдавалося», – додав він, наголосивши, що подальші стосунки з Білоруссю залежатимуть від того, як і коли закінчиться війна в Україні.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси.

Білоруський диктатор зазначив, що попередив про потребу Білорусі бути на переговорах, зокрема, очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Лукашенка, це «наша проблема» і він не хоче, щоб на перемовинах «розв'язували наші питання без нас».