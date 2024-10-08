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Збиття рідкісного російського безпілотника «Охотник». Forbes розкрив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Збиття рідкісного російського безпілотника «Охотник». Forbes розкрив деталі
Збиття С-70 «Охотник» може бути одним з найбільших провалів російських сил
фото з відкритих джерел

Російські війська намагалися знищити уламки дрона, аби не дати Заходу можливість його вивчити

Російський винищувач Су-57 збив новітній безпілотник С-70 «Охотник», оскільки той, міг вийти з-під контролю над Україною. Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, росіяни відразу ж після падіння дрона випустили по тому місцю ракету «Іскандер». Це було зроблено для того, щоб знищити уламки. Як пише Forbes, є кілька причин, через які РФ хотіла б перешкодити Заходу вивчити частини безпілотника.

Пошкоджений російський безпілотник
Пошкоджений російський безпілотник
фото: Forbes

Зокрема, збиття С-70 «Охотник» може бути одним з найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше. «Ці ракети дефіцитні й дорогі, і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мета», – сказано в публікації.

Попри спроби росіян замести сліди, в Україні змогли забрати ключові компоненти безпілотника С-70 для аналізу. Зокрема, з уламків можна буде отримати інформацію. Ймовірно, ця інформація зведе нанівець можливості С-70 щодо забезпечення його скритності, і ці дрони стануть менш корисними.

Також, ймовірно, Захід зможе побачити причину роботи С-70 «Охотник», та отримати уявлення і про те, як перемогти Су-57. Ще одним поясненням того, чому РФ хотіла знищити уламки свого дрона «Іскандером», є її бажання приховати власну брехню щодо досягнень у сфері малопомітності.

«З огляду на російську культуру, цілком можливо, що навіть старші командири не знають про ці недоліки... Можливо, російське керівництво ось-ось дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник-невидимка насправді зовсім не «стелс». І дізнаються вони це, прочитавши в ЗМІ», – додає ЗМІ.

Нагадаємо, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або принаймні його уламки, опинився в руках України та її союзників.

До слова, Росія все частіше під час атак на Україну застосовує не лише безпілотники типу «Шахед», але й дрони невідомого типу.

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Теги: безпілотник дрон війна

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