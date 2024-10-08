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«Вони хочуть битися». Орбан виступив із заявою про Зеленського та Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Вони хочуть битися». Орбан виступив із заявою про Зеленського та Путіна
Коментуючи війну в Україні, Орбан заявив, що Зеленський та Путін «не хочуть припинення вогню та миру»
фото з відкритих джерел

Прем'єр Угорщини вважає, що Зеленський та Путін «твердо вірять, що час працює на них»

Ні український президент Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не хочуть припинення війни. Про це заявив угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан.

«Обидва лідери, російський і український, твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають іти ні на компроміс, ні на мир. Вони не хочуть припинення вогню, вони не хочуть миру, вони хочуть битися, це погано для Європи», – каже він. 

Орбан заявив, що зацікавлений принаймні у припиненні вогню, однак сторони «не бажають вживати заходів». Він розповів, що запропонував європейським інституціям та прем’єр-міністрам зробити «міжнародні кроки» для створення середовища навколо України та Росії, що нібито постійно штовхатиме їх до спілкування, переговорів та припинення вогню.

«Замість того, щоб обговорювати позицію Глобального Півдня, оберімо, що ми працюємо з Глобальним Півднем. Але бразильці, арабські країни та Європейський Союз повинні разом створити мирну платформу та спільно спробувати зробити кроки, які приведуть дві ворожі сторони до припинення вогню», – заявив Орбан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення «мирного» саміту між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, партнери України обговорюють можливість зв'язатися з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю G20, яка відбудеться у листопаді в Бразилії. Причиною цьому стало те, що наразі немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною.

Також відомо, що для запрошення Путіна на цьогорічний саміт «Групи двадцяти» в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкена заявив, що Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, «якщо буде консенсус серед усіх членів» і «якщо це буде корисно».

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Теги: Володимир Зеленський путін війна президент Віктор Орбан Угорщина

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