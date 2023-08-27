Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав

Обвинувачений твердив у суді, що нього була плоскостопість, але лікарі та співробітники ТЦК та СП не реагували

У суді не досліджувався жоден доказ сторони обвинувачення

Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 23 серпня.

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За матеріалами справи, наприкінці грудня 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в Збройних силах України. У січні та березні 2023 року йому вручено повістки для для відправки на військову службу. Однак військовозобов’язаний проігнорував ці виклики.

У суді він частково визнав вину. Однак заявив: пройшов військово-лікарську комісію, до якої входили терапевт і травматолог. Один із лікарів написав висновок, що він придатний до військової служби. При цьому, додав обвинувачений, у нього була плоскостопість. На його зауваження працівники лікарської комісії та територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не реагували.

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Крім цього, за згодою учасників процесу суд лише допитав обвинуваченого та заслухав характеристику про нього. Інших речових доказів сторона обвинувачення не надала суду. Відповідно, Феміда констатувала: у матеріалах справи відсутні: оригінал повістки чи розписки про її отримання; наказ про оголошену загальну мобілізацію; інформація про перебування військовозобов’язаного на обліку.

Також Феміда не змогла ознайомитися з копією висновку військо-лікарської комісії. Крім цього, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.

«Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях й ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи в учиненні кримінального правопорушення. Підставою для обвинувального вироку суду є сукупність достовірних доказів, що отримані з додержанням законодавства, розглянуті в судовому засіданні… Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок», – пояснив своє рішення суд.

Як відомо, в Україні триває 549-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».