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Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
Обвинувачений твердив у суді, що нього була плоскостопість, але лікарі та співробітники ТЦК та СП не реагували
фото: depositphotos.com

У суді не досліджувався жоден доказ сторони обвинувачення

Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 23 серпня.

За матеріалами справи, наприкінці грудня 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в Збройних силах України. У січні та березні 2023 року йому вручено повістки для для відправки на військову службу. Однак військовозобов’язаний проігнорував ці виклики.

У суді він частково визнав вину. Однак заявив: пройшов військово-лікарську комісію, до якої входили терапевт і травматолог. Один із лікарів написав висновок, що він придатний до військової служби. При цьому, додав обвинувачений, у нього була плоскостопість. На його зауваження працівники лікарської комісії та територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не реагували.

Крім цього, за згодою учасників процесу суд лише допитав обвинуваченого та заслухав характеристику про нього. Інших речових доказів сторона обвинувачення не надала суду. Відповідно, Феміда констатувала: у матеріалах справи відсутні: оригінал повістки чи розписки про її отримання; наказ про оголошену загальну мобілізацію; інформація про перебування військовозобов’язаного на обліку.

Також Феміда не змогла ознайомитися з копією висновку військо-лікарської комісії. Крім цього, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.

«Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях й ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи в учиненні кримінального правопорушення. Підставою для обвинувального вироку суду є сукупність достовірних доказів, що отримані з додержанням законодавства, розглянуті в судовому засіданні… Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок», – пояснив своє рішення суд.

Як відомо, в Україні триває 549-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».

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Теги: росія війна мобілізація вирок ухилянти

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