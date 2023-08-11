«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?

Юрист: «Законопроєкт «слуги» Мазурашу направлений на… підрив обороноздатності України»

У середині липня районний суд на Чернігівщині виніс показовий вирок – три роки позбавлення волі безробітному, який відмовився воювати. Феміда безапеляційно відкинула аргументи обвинуваченого, прокурора і органу пробації, які в унісон просили не карати ухилянта суворо.

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«Призначення іспитового строку особі, що усіляким чином намагається уникнути мобілізації, буде вкрай несправедливим та в певній мірі зневажливим щодо захисників України», – пояснюється у вироку.

І останнім часом подібних вердиктів Феміди чимало. В Україні триває 18-й місяць загальної мобілізації, кількість мотивованих чоловіків, які готові долучитися до лав ЗСУ зменшується. Зважаючи на це окремі народні депутати починають продукувати скандальні законопроєкти, які, на думку незалежних експертів, лише підривають обороноздатність держави…

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«Майстер-клас» нардепа Мазурашу

На початку серпня народний депутат від провладної «Слуги народу» Георгій Мазурашу «підірвав» інформаційний простір ініціативою. Політик хоче… узаконити ухилення від мобілізації. Ідея така: військовозобов’язані, у тому числі представники релігійних конфесій, котрі письмо підпишуть відмову, можуть долучатимуться до суспільно корисних робіт. Окрім цього, обранець виступає за звільнення військових зі служби, якщо їхній командир протягом семи днів не вирішить питання, пов’язані з порушеннями прав солдатів, а також покладання на жеки та ОСББ обов’язку вести військовий облік і вручати повістки тощо.

«Мобілізація здорового глузду» – так називає свою ідею нардеп Георгій Мазурашу, пов’язану з надання дозволу громадян не захищати Україну фото з Facebook Георгія Мазурашу

Перераховані ноу-хау Георгій Мазурашу назвав «мобілізацією здорового глузду».

«Військкомати» зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати і ховатися від повісток, будуть працювати на економіку (а отже, і на обороноздатність). Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти рашистської агресії», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Скандальні зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, підготовлені нардепом від «Слуги народу»

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Адвокат і голова профспілки «Українська незалежна фундація правників» Ростислав Кравець зовсім протилежної думку про напрацювання Георгія Мазурашу. У бесіді з «Главкомом» юрист висловив думку, що законопроєкт «слуги» направлений на підрив обороноздатності України. По-перше, особам із релігійними переконаннями, яких хочуть залучати до суспільно корисних робіт, держава фактично платитиме мінімальну зарплату. Таким чином, каже Кравець, запроваджується кріпацтво: людина отримуватиме копійки за важку працю, пов’язану з відбудовою країни.

По-друге, відповідальність за військовий облік пропонується розділити між житлово-експлуатаційними організаціями та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це нонсенс, бо незрозуміло, як умовно, двірники та консьєржки, мають вести дуже відповідальну документацію.

По-третє, політик Мазурашу виступає за те, щоб наділити поліцію повноваженнями доставляти військовозобов’язаних до військкоматів (нині це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки). Нині ж таких повноважень немає жоден із правоохоронних органів, у тому числі представники військкоматів. Однак суспільство бачить «дику мобілізацію», коли люди у камуфляжах ловлять громадян на вулицях для вручення повісток. І жодної відповідальності за це не несуть, додав адвокат.

«Найризикованішою новелою законопроєкту є підстава для звільнення з військової служби за власним бажанням. Якщо протягом тижня командир частини не відреагує на звернення солдата про порушення його прав, то військовослужбовець добровільно може звільнитися з військової служби. Як на мене, то тільки за це нардепа Мазурашу можна притягати до кримінальної відповідальності. Адже за вказаною ініціативою стоїть деморалізація української армії та командування», – переконаний Ростислав Кравець.

Треба відзначити, що нардеп Мазурашу мегапродуктивний у продукуванні екзотичних ідей під час війни: рік тому він добивався дозволу чоловікам призовного віку для виїзду за кордон за умови щомісячного грошового внеску, частина коштів з якого піде на ЗСУ. Наприклад, чоловік, який перетинає кордон, мав би заплатити гарантійний внесок в державний банк у розмірі п’яти неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (близько 13 тис. грн). Однак цей законопроєкт так і не розглянула Верховна Рада.

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Вже цього року Мазурашу зареєстрував ще один сумнівний законопроєкт, який передбачає до семи років тюрми за… критику влади у соцмережах. Головне науково-експертне управління апарату Ради відповіло законотворцю: мовляв, чинне кримінальне законодавство має достатньо норм для ефективного реагування на витівки ботів у мережі інтернет.

Майже синхронно із мобілізаційними ініціативами Георгій Мазурашу неочікувано запропонував запровадити в Україні нове державне свято – День подяки. На його думку, свято має «підняти подяку на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити».

Колега Мазурашу з фракції, народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі «Главкому» пояснює: кожен обранець має право законодавчої ініціативи, тобто може пропонувати зміни до діючого законодавства, а також писати нові закони. Водночас Веніславський не вірить, що законопроєкт нардепа Мазурашу про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підтримає профільний комітет.

За словами парламентаря, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки системно та послідовно працює над удосконаленням законів про військову служба та мобілізацію. Із останнього – завдяки рішенню Ради закрито «лазівку» для потенційних ухилянтів. Раніше дозволялася відстрочка від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю. Тепер же вказані військовозобов’язані не підлягають призову лише за умови, що такі люди з інвалідністю не мають інших працездатних, зобов’язаних, відповідно до закону їх утримувати.

«Річ утім, що за останні пів року почастішали випадки, коли одна особа, яка потребувала опіки, формально мала близько десяти опікунів із числа військовозобов’язаних. На жаль, війна показала не лише хороші риси народу на кшталт гуртуватися і захищати Батьківщину. Є й такі громадяни, котрі правдами-неправдами намагаються ухилитися від мобілізації. Між іншим, законопроєкт Мазурашу відкриває скриньку Пандори з непередбачуваними наслідками для країни. Я особисто голосуватиму проти таких ініціатив», – попередив колегу Веніславський.

Чи мобілізовуватимуть священників?

У моніторинг «Главкома» потрапила ухвала Гощанського райсуду Рівненської області, якою відновлено розслідування стосовно священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату. Батюшка відмовився від мобілізації, процитував правоохоронцям біблійні норми, мовляв, не зобов’язаний брати до рук зброю. При цьому церковник усно повідомив, що готовий виконувати суспільно корисну службу, яка не пов’язана з військовою. Слідча, яка закрила справу проти священика, послалася на закон про альтернативну (невійськову) службу.

Нардеп Федір Веніславський визнав недосконалість цього закону. Наприклад, документ чітко не прописує, чи можна мобілізовувати представників релігійних конфесій в умовах воєнного стану. Нещодавно «Главком» описав історію служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні». Правоохоронці звинуватили набожного чоловіка в ухиленні від мобілізації, а суд визнав невинним і виправдав. Серед аргументів суду було посилання на вищезгаданий закон: «…особа має право на заміну альтернативною службою військового обов’язку, в тому числі, військової служби за призовом під час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю».

«Профільний комітет буде працювати над врегулюванням закону про альтернативну (невійськову) службу. Адже за мирних умов особи з релігійними переконаннями можуть замінити строкову службу на невійськову. Натомість закон про альтернативну (невійськову) службу некоректно екстраполювати на мобілізацію в умовах повномасштабної війни. У кожного військовозобов’язаного є конституційний обов’язок захищати Батьківщину», – пояснює нардеп.

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На думку юриста Ростислава Кравця, дійсно, нині необхідно законодавчо врегулювати питання з мобілізацією священнослужителів та осіб із релігійними переконаннями. Як варіант, адвокат пропонує набирати капеланами на військову службу церковників різних конфесій з відповідною підготовкою для психологічної підтримки військовослужбовців і тільки за їх бажанням. Цим держава закрила б питання надання психологічної підтримки та зміцнення морального стану військовослужбовців Збройних сил України.

Дотягнутися до біженців-призовників

За інформацією Мінекономіки, від початку війни за кордон виїхало 6,2 млн українців. Громадянська мережа «Опора» наводить цифру – понад 8 млн співгромадян за межами України. У розмові з «Главкомом» нардеп Веніславський пригадав, як на початку вторгнення РФ, група нардепів, куди входив і він, розробила радикальний законопроєкт. Зокрема, планувалося зобов’язати військовозобов’язаних повернутися в Україну упродовж 15 днів (з набрання чинності) або ж отримати кримінальну відповідальність – до 10 років тюрми – за невиконання обов’язку. На початку вересня 2022-го ініціативу парламентарів було знято з розгляду Ради.

На початку вторгнення РФ Верховна Рада планувала силоміць повертати з-за кордону військовозобов’язаних, але потім відмовилася фото: depositphotos.com

«Пізніше я змінив бачення, оскільки такими діями точно не повернемо співгромадян з-за кордону. Якщо би ухвалили законопроєкт, то точно відрізали б їм шлях додому», – вважає політик.

Та вже цього року з Міністерства внутрішніх справ прозвучали схожі заяви. Зокрема, міністр Ігор Клименко анонсував закон щодо відповідальності військовозобов’язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з України.

«На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», – сказав урядовець.

Віталій Тараненко, «Главком»