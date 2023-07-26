«Краще сидіти в тюрмі, аніж воювати». Суд пішов назустріч побажанням ухилянта

Феміда погодилася з доводами прокурора, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, сформує негативну думку інших військовослужбовців

Апеляція скасувала вирок суду першої інстанції, який відпустив на волю обвинуваченого

Безробітний із Кропивницького сідає до тюрми на три роки за ухилення від призову під час мобілізації на особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Такий вирок виніс Кропивницький апеляційний суд, скасувавши вирок Кіровського районного суду Кіровограда від 4 квітня 2023 року. За матеріалами справи, наприкінці грудня 2022 року обвинувачений, якого медична комісія визнала придатним для служби, відмовився від відправки до військової частини. У суді він пояснив, що боявся за своє життя.

Суд першої інстанції проявив гуманізм до обвинуваченого – призначив три роки позбавлення волі, які замінив на два роки випробувального терміну.

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Водночас прокурор пішов до апеляції і оскаржив цей вирок. Його аргументи: звільнення обвинуваченого від відбування покарання формує негативну думку серед інших військовослужбовців, впливає на їхній бойовий дух та мотивацію. Також, вважає прокурор, подібні вироки лише сприяють подальшому ухиленню військовозов’язаних від призову, що у підсумку позначиться на якості оборони України.

Апеляційний суд дійшов висновків: райсуд Кіровограда не повністю оцінив усі обставини, звільнивши обвинуваченого від основного покарання. Як з'ясувалося, чоловік є безробітним, неодруженим, раніше проблем із законом не мав. При цьому апеляція зауважила, що вказане кримінальне правопорушення вчинено умисно. Обвинувачений розумів наслідки, які його очікують після відмови від проходження військової служби. Більше того чоловік заявив, що «краще буде сидіти у тюрмі, ніж піде воювати».

дані з судового реєстру

«Обвинувачений відкрито зробив свій вибір нести покарання за відповідну відмову від проходження військової служби, навіть якщо це пов`язане із подальшим його позбавленням волі», – констатував суд.

Окремо Феміда погодилася з доводами прокурора, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, сформує негативну думку інших військовослужбовців та сприятиме ухиленню інших осіб від призову на військову службу під час мобілізації.

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Вирок апеляційного суду у вигляді позбавлення волі обвинуваченого на три роки набрав законної сили.