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На Буковині прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Буковині прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами (відео)
Транспортними засобами до кордону везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей
фото: ДПСУ

Чоловіки планували пішки незаконно перетнути кордон із Румунією

Прикордонники затримали у Чернівецькій області два мікроавтобуси з ухилянтами. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Оборудку викрили оперативні співробітники  Чернівецького прикордонного загону спільно з прикордонним нарядом відділу «Красноїльськ».

Зокрема, в ході проведення заходів в прикордонні Чернівецької області,  військовослужбовці зупинили для перевірки мікроавтобуси «Мерседес» та «Опель», які рухалися в напрямку кордону. Як було попередньо встановлено, пасажири автомобілів планували перетнути кордон до сусідньої держави пішки на одній з гірських ділянок українських Карпат.  

«Мерседес» та «Опель» везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 років. Ухилянти планували в горах пішки незаконно перетнути кордон із Румунією.

Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Їх притягнуть до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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Також прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».

До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.

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Теги: прикордонники кордон відео ухилянти

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