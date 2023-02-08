На Буковині прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами (відео)

Чоловіки планували пішки незаконно перетнути кордон із Румунією

Прикордонники затримали у Чернівецькій області два мікроавтобуси з ухилянтами. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оборудку викрили оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з прикордонним нарядом відділу «Красноїльськ».

Зокрема, в ході проведення заходів в прикордонні Чернівецької області, військовослужбовці зупинили для перевірки мікроавтобуси «Мерседес» та «Опель», які рухалися в напрямку кордону. Як було попередньо встановлено, пасажири автомобілів планували перетнути кордон до сусідньої держави пішки на одній з гірських ділянок українських Карпат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мерседес» та «Опель» везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 років. Ухилянти планували в горах пішки незаконно перетнути кордон із Румунією.

Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Їх притягнуть до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Раніше прикордонники розповіли, якими способами чоловіки намагалися полишити Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».

До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.