Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян

Боксер розмістив текст російською мовою, чим викликав схвалення підписників з Росії

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у себе в Instagram виклав вітання з Різдвом. Свій новий пост 34-річний боксер, як і попередні, розмістив російською мовою, чим викликав схвалення підписників з Росії.

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У тексті Ломаченко описав народження Ісуса, завершивши вітанням для своїх шанувальників (авторську стилістику збережено).

«С Рождеством Православные! Всем Мира и Добра! С Богом», – написав Василь.

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Під постом фанати з РФ із захопленням підтримують Ломаченка у його «битві з нечистістю».

«С праздником Василий, борись с нечестью! Мира всем и добра», «Лома, спасибо родной. Борись за веру Православную, в ней истина и сила нашего Славянского Духа. С Рождеством всех Христиан», – пишуть росіяни.

Російські користувачі з нетерпінням чекають, коли на Одесу захопить країна-агресор.

Українські підписники обурилися тим, що текст написано мовою окупантів.

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Раніше колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

Як повідомили на сайті, підставою для внесення українського боксера до реєстру стала його публікація в Instagram.

Ломаченко оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

На відео він говорить про те, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу». Це є одним з основних наративів російської пропаганди щодо обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.