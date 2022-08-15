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На Івано-Франківщині арештовано активи роскомпаній на понад 200 млн грн (фото)  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Івано-Франківщині арештовано активи роскомпаній на понад 200 млн грн (фото)  
Підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості 
СБУ

Власники хотіли перевести майновий комплекс на підконтрольну їм компанію 

В Івано-Франківській області арештовано та передано в Агенство з менеджменту і розшуку активів (АРМА) активи російських компаній на понад 200 млн грн. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки арештовано майно та корпоративні права двох підприємств у Івано-Франківській області. Вони спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості, їхні активи сягають понад 200 млн грн. Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні.

Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ – два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.

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Після вторгнення РФ топменеджемент розпочав переведення майнового комплексу на підконтрольну їм компанію.

За матеріалами СБУ арешт накладено на такі російські активи:

  • корпоративні права на 14,8 млн грн;
  • цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.

Активи передано в управління АРМА. Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінльного кодексу України.

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Теги: СБУ АРМА

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