На Івано-Франківщині арештовано активи роскомпаній на понад 200 млн грн (фото)
Власники хотіли перевести майновий комплекс на підконтрольну їм компанію
В Івано-Франківській області арештовано та передано в Агенство з менеджменту і розшуку активів (АРМА) активи російських компаній на понад 200 млн грн. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
За матеріалами Служби безпеки арештовано майно та корпоративні права двох підприємств у Івано-Франківській області. Вони спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості, їхні активи сягають понад 200 млн грн. Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні.
Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ – два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.
Після вторгнення РФ топменеджемент розпочав переведення майнового комплексу на підконтрольну їм компанію.
За матеріалами СБУ арешт накладено на такі російські активи:
- корпоративні права на 14,8 млн грн;
- цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.
Активи передано в управління АРМА. Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінльного кодексу України.
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