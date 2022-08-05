Пів мільярда гривень від незаконного бізнесу в «ЛНР» послужать Україні

Кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, перереєстрованому на окупованій території

Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму приблизно 500 млн грн. Про це повідомила пресслужба установи.

Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах «ЛНР». Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні.

Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА.

Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності.

Нагадаємо, напердодні Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність п’яти колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Також СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях.

Днями СБУ затримала помічника нардепа, який планував стати гауляйтером Черкащини.