СБУ затримала агента ФСБ, який загрожував військовій інфраструктурі України

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари РФ по аеродромах ЗСУ на Рівненщині

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України. В результаті спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Телеграм-канали, де шукав «легких грошей».

Після вербування агент отримав від куратора детальні інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки «на місцевості» та передачі координат. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму автомобілі приховану камеру, а потім об'їжджав місцевість, фіксуючи на відеопристрій локації Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента та затримали його «на гарячому» під час зйомки зовнішнього периметра військового об’єкта. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які шляхом шантажу вимагали хабар у іноземної компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби. Їхні дії могли призвести до зриву безкоштовних поставок критично важливого обладнання для української армії.

За матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію, яка вже виготовила та безоплатно передала Україні п'ять спеціалізованих комплексів РЕБ. Оплата за ці системи була здійснена міжнародними партнерами.

У разі успішного застосування цих засобів у бойових умовах, країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у виробника, що було в інтересах самої компанії.