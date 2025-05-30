У Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером

Під заборону потрапили фотографії, де Путіну прифотошоплені вуса та зачіска, характерні для Гітлера

У Росії суд заборонив меми з Путіним, що порівнюють його з Гітлером

У Росії суд Омська визнав забороненими на території країни дванадцять сторінок вебсайтів, що містять зображення, які порівнюють російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, а також низку інших мемів за участю російського диктатора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під заборону потрапили, зокрема, фотографії, де Путіну прифотошоплені вуса та зачіска, характерні для Гітлера. Через це також заборонили зображення з фільму «Гітлер капут!», опубліковані на тих же сторінках.

В інших випадках суд заборонив фотографії з написами «Путлер капут». Більшість цих зображень були зроблені під час акцій протесту, а написи нанесені на плакати демонстрантів. Наприклад, заборонили фотографію російського блогера Іллі Варламова, на якій зображена жінка з плакатом: «Путлер, випий отруту, доки не пригостили свинцем».

Крім того, суд заборонив сторінку на сайті styhi.ru, де розміщено зображення Путіна, який приставляє револьвер до голови, з написом: «Як врятувати Росію від ганьби».

Вимагали заборонити ці меми співробітники прокуратури Омська. На їхню думку, такі зображення «негативним чином позначаються на інтересах суспільства та держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності, злочинів та сприяють їхньому скоєнню».

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка і депутатка Держдуми Світлана Журова пояснила заборону пива на стадіонах Росії тим, що «спивається нація».

«У питанні повернення пива на стадіони ключовою буде думка МОЗ. Чому свого часу заборонили пиво? Бо нація спивалась. Реклама пива на телебаченні, його продаж на аренах призводили до не дуже приємних показників. Плюс у цей час процвітало хуліганство на футбольних матчах за участю агресивних уболівальників, що випили», – сказала Журова

Також вона згадала чемпіонат світу 2018 року з футболу, який проходив у Росії.