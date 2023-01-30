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На Луганщині окупант закриває міста на в’їзд та на виїзд

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
На Луганщині окупант закриває міста на в’їзд та на виїзд
фото з відкритих джерел

Побоюючись партизанства, росіяни посилюють репресії та змушують людей переїзжати вглиб окупованої території

На Луганщині мешканців прифронтових населених пунктів фактично виганяють з домівок. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Людей навколо фронту, села або вже й населені пункти - Кремінна, Рубіжне, їх вже починають окупанти виганяти. Відправляють їх кудись, без пропозицій нового житла - просто їх виганяють», – сказав він.

Причиною такої поведінки окупанта голова ОВА вважає страх. «Дуже вони бояться того, що десь хтось з місцевих буде допомагати ЗСУ і Силам оборони в цілому – говорити і давати інформацію про місця розташування особового складу, боєкомплектів, скупчення техніки. Тому зараз підсилюються такі каральні та репресивні заходи, всіх в основному починають виганяти вглиб окупованої Луганської області», – розповів Сергій Гайдай.

За його словами, саме через побоювання щодо партизанського руху на прифронтових територіях окупанти нині навіть закривають міста на в’їзд та виїзд. 

Втім, голова ОВА не вважає, що це допомагає російським загарбникам. Особливо з боку Харківщини. «На Луганщині з Харківського напрямку ситуація важка, але повністю контрольована, і крок за кроком, метр за метром, все ж таки наші сили оборони просуваються вперед», – наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що з початку січня російські окупанти посилили репресії проти місцевого населення на Луганщині. Активніше відбувається примусова паспортизація. У мешканців перевіряють мобільні телефони щодо наявності викликів з українських номерів. 

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Теги: партизани Луганщина

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