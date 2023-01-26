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Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW
Російські окупанти перегруповуються на сході України
фото ілюстративне

Загарбники планують вийти на адмінкордон Луганщини та завершити захоплення всієї області

Розташування сил на лінії фронту в Луганській області свідчить про те, що російські війська, можливо, готуються до рішучих зусиль у цьому секторі, підкріплюючись обмеженими руйнівними атаками в інших місцях на лінії фронту, щоб відволікти й розсіяти українські сили. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«У поєднанні з різними заявами розвідки про те, що Росія готується до неминучої наступальної операції в найближчі місяці, цілком імовірно, що рішучі зусилля в Луганській області будуть наступальними», – йдеться у матеріалі.

На думку аналітиків, найімовірніший курс наступальних дій Росії в Луганській області буде ґрунтуватися на наступі вздовж лінії Сватове-Кремінна, щоб вийти на адмінкордон Луганщини та завершити захоплення частини області, що залишилася під контролем України. 

«Російські війська можуть сподіватися відвоювати критичні території на півночі Донецької області навколо Лимана та використовувати лінію Сватове-Кремінна для подальших атак на західну Харківську та/або північну частину Донецької областей. Однак російські війська навряд чи зможуть завоювати суттєві позиції на цьому напрямку, навіть якщо вони розпочнуть успішну наступальну операцію на цьому напрямку», – прогнозує ISW.

Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW фото 1

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська, можливо, здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити й відвернути українські фронти та розпочати рішучу наступальну операцію в Луганській області.
  • Здається, російські військові зміщують свою увагу в бік звичайних сил, розгорнутих у Луганській області, і від нетрадиційної структури сил «групи Вагнера» та зосередження на Бахмуті.
  • Кремль і російські блогери намагалися завадити наданню Заходом танків Україні, вказуючи на те, що вони, ймовірно, вважають ці системи загрозливими перспективам Росії.
  • Російські сили стверджували, що українські сили проводили контрнаступальну операцію поблизу Сватового, оскільки російські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.
  • Українські сили, ймовірно, просунулися навколо Кремінної.
  • Українські чиновники визнали, що українські війська відступили від Соледара.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Повідомляється, що російські війська продовжували локалізовані наступальні дії поблизу Вугледара.
  • Російські війська продовжували здійснювати невеликі наземні атаки на лінії фронту в Запорізькій області, ймовірно, намагаючись зафіксувати українські сили в Запорізькій області.
  • Російські блогери розділилися щодо правдивості триваючої надмірно роздутої інформаційної операції чиновника окупаційної влади Запорізької області Володимира Рогова.
  • Кремль намагається применшити нові обмеження на перетин російського кордону, ймовірно, намагаючись стримати паніку в російському суспільстві щодо ймовірної другої хвилі мобілізації.
  • Російський президент Володимир Путін, можливо, намагається провести чергову хвилю мобілізації непомітно, оскільки побоюється підірвати свою підтримку серед росіян.
Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW фото 2

Як повідомлялося, російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої.

Теги: окупанти росія Луганщина ЗСУ війна

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