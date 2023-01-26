Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW

Загарбники планують вийти на адмінкордон Луганщини та завершити захоплення всієї області

Розташування сил на лінії фронту в Луганській області свідчить про те, що російські війська, можливо, готуються до рішучих зусиль у цьому секторі, підкріплюючись обмеженими руйнівними атаками в інших місцях на лінії фронту, щоб відволікти й розсіяти українські сили. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«У поєднанні з різними заявами розвідки про те, що Росія готується до неминучої наступальної операції в найближчі місяці, цілком імовірно, що рішучі зусилля в Луганській області будуть наступальними», – йдеться у матеріалі.

На думку аналітиків, найімовірніший курс наступальних дій Росії в Луганській області буде ґрунтуватися на наступі вздовж лінії Сватове-Кремінна, щоб вийти на адмінкордон Луганщини та завершити захоплення частини області, що залишилася під контролем України.

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«Російські війська можуть сподіватися відвоювати критичні території на півночі Донецької області навколо Лимана та використовувати лінію Сватове-Кремінна для подальших атак на західну Харківську та/або північну частину Донецької областей. Однак російські війська навряд чи зможуть завоювати суттєві позиції на цьому напрямку, навіть якщо вони розпочнуть успішну наступальну операцію на цьому напрямку», – прогнозує ISW.

Ключові висновки ISW:

Російські війська, можливо, здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити й відвернути українські фронти та розпочати рішучу наступальну операцію в Луганській області.

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