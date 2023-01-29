Росіяни примусово паспортизують мешканців окупованих територій

Люди мають не лише отримати російський паспорт, а й відмовитися від українського громадянства

На тимчасово окупованих територіях Донеччині росіяни почали проводити примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За його даними, всім працівникам таких підприємств було оголошено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. Тим, хто відмовиться, погрожують звільненням.

«При цьому, робітники мають не лише отримати паспорт ворога для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Останнє є показовим, адже у РФ дозволено подвійне громадянство. Тобто, відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби «підкріпити» свої права на регіон, змінивши його демографічний склад», – вважають у Центрі національного спротиву

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Як повідомлялося раніше, нині Кремль готує правову базу для мобілізації на війну проти України самих українців, яких до того Росія депортувала з тимчасово окупованих територій.