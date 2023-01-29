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Росіяни примусово паспортизують мешканців окупованих територій

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Росіяни примусово паспортизують мешканців окупованих територій
фото з відкритих джерел

Люди мають не лише отримати російський паспорт, а й відмовитися від українського громадянства

На тимчасово окупованих територіях Донеччині росіяни почали проводити примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За його даними, всім працівникам таких підприємств було оголошено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. Тим, хто відмовиться, погрожують звільненням.

«При цьому, робітники мають не лише отримати паспорт ворога для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Останнє є показовим, адже у РФ дозволено подвійне громадянство. Тобто, відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби «підкріпити» свої права на регіон, змінивши його демографічний склад», – вважають у Центрі національного спротиву

Як повідомлялося раніше, нині Кремль готує правову базу для мобілізації на війну проти України самих українців, яких до того Росія депортувала з тимчасово окупованих територій.

Теги: окупація росія громадянство Україна звільнення

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