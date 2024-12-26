На Львівщині потяг на смерть збив людину

Від отриманих внаслідок наїзду потяга травм чоловік загинув на місці події

Потяг сполученням «Київ-Чоп» здійснив наїзд на 51-річного жителя одного з сіл Самбірського району

На Львівщині внаслідок наїзду потяга загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна подія сталася 24 грудня, близько 20:10, на залізничній станції «Калинів» Самбірського району.

Правоохоронці встановили, що потяг сполученням «Київ-Чоп» здійснив наїзд на 51-річного жителя одного з сіл Самбірського району.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Фастівщині пасажирський потяг сполученням «Київ-Перемишль» збив чоловіка, який переходив у невстановленому місці залізничні колії.

Про інцидент повідомив черговий по станції. Правоохоронці встановили, що машиніст, побачивши на колії людину, застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 20-річний місцевий житель загинув на місці події.