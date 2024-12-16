На Вінниччині жінка сокирою забила свого співмешканця

33-річний річний постраждалий помер на місці події. Нападниці загрожує до 15 років за ґратами.

На Вінниччині жителька Хмільницького району у ході конфлікту, під час спільного вживання алкоголю, декілька разів вдарила потерпілого обухом сокири по голові. 33-річний чоловік від отриманих травм помер. Фігурантка затримана, їй загрожує до 15 років за ґратами. Про це інформує пресслужба Національної поліції у Вінницькій області.

Як зазначають поліцейські, злочин стався в ніч з 13 на 14 грудня в одному з сіл Іванівської територіальної громади.

«Цивільне подружжя розпивали спиртні напої разом в гостях у знайомого. У якусь мить співмешканці почали сваритись. Зі слів жінки, вона завдала смертельних тілесних ушкоджень чоловіку через розбіжності у поглядах на життєві ситуації, а потім викликала швидку та поліцію, однак до приїзду медиків він помер», – повідомили у поліції.

Також зазначається, що на місці злочину поліцейські затримали 43-річну підозрювану у процесуальному порядку.

«До обрання запобіжного заходу вона перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Тіло потерпілого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті», – підкреслюють правоохоронці.

Слідчі відділення поліції № 1 Хмільницького райвідділу за процесуального керівництва прокурорів Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Усі обставини кримінального правопорушення поліцейські з’ясовуватимуть під час досудового розслідування.