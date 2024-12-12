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Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 грудня
фото з відкритих джерел

Окупанти також продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська

Російські війська просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському та Вугледарському напрямках. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська нещодавно незначно просунулися на Курщині. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоіванівки (на південний схід від Коренево). Російський мілблогер стверджував, що російські війська також просунулися на схід від Новоіванівки. Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська нещодавно захопили Дарино (на південний схід від Коренево) і Плехово (на південний схід від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому. 

Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW фото 1

Донеччина

Російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі триваючих боїв. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід вздовж вулиці Фабричної в центрі Торецька. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просуваються вулицями Рудничною та Маяковського в напрямку Центрального ринку в центрі Торецька та захопили шахту «Центральна», хоча ISW не знайшов підтвердження цьому. Російський блогер стверджував, що важко оцінити просування росіян у центральному районі Торецька та мікрорайоні Забалка через відсутність зв’язку з російськими фронтовими силами, значні руйнування в місті та через те, що інші ділянки фронту привертають більше уваги. Відомий пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував, що ймовірне захоплення Росією мікрорайону Забалка дозволило російським військам просунутися до південних околиць Щербинівки (на захід від Торецька) з південного сходу, захищаючи правий фланг від можливих українських контратак. Проте ISW ще не знайшов підтвердження тому, що російські війська окупували весь мікрорайон Забалка. Інший російський мілблогер заявив, що російські війська просуваються до Леонідівки (на південний захід від Торецька). 

Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW фото 2

Російські війська просунулися на південь від Курахового на тлі продовження наступальних операцій на курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Дальнього (на південь від Курахового). Російський милблогер стверджував, що російські війська захопили Сонцівку (на північний захід від Курахового) і просунулися до околиць Петропавлівки (далі на північний захід від Курахова), але ISW не знайшов підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просувалися в центральному Кураховому, у Південному мікрорайоні (південь Курахового) та навколо Старих Тернів (на північний захід від Курахового на північному березі Курахівського водосховища). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили наземні атаки біля самого Курахового; на захід від Курахового біля Дачного; на північний захід від Курахового біля Сонцівки, Зорі, Старих Тернів; і на південь від Курахового біля Дальнього.

Також російські війська просунулися на північ від Вугледару на тлі продовження наступальних дій на Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до позицій по вулиці Перемоги у Веселому Гаю (на північ від Вугледара). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до Веселого Гаю з півдня (а не зі сходу через Єлизаветівку), хоча ISW ще не знайшов доказів цього. Російські мілблогери стверджували, що російські війська продовжують наступ на околиці Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара), а один мілблогер стверджував, що російські війська зайняли приблизно третину населеного пункту. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Вугледара поблизу Костянтинопольського, Сухих Ял і Трудового; на північ від Вугледара біля Успенівки, Веселого Гаю, Ганнівки; і на північний схід від Вугледара поблизу Єлизаветівки, Антонівки та Катеринівки.

Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW фото 3

Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки України та намагаючись здійснити маневр повороту, щоб безпосередньо атакувати місто з півдня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в західній частині Нового Труду та вздовж шосе E50 на південь від Даченського і на південь від лінії Новий Труд-Даченське. Це просування розмістило російські сили приблизно за шість кілометрів на південь від Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин зазначив, що російські війська атакували українські укріплення на захід від Нового Труду, на південь від Новотроїцького (на південний захід від Шевченка) та на південно-західній околиці самого Шевченка. Волошин повідомив, що під час цих обстрілів українські війська втратили дві позиції та працюють над їх відновленням. Командир українського батальйону, який діяв під Покровськом, охарактеризував ситуацію на цьому напрямку як «критичну», головним чином через те, що кожне російське батальйонне формування отримує близько 200 свіжих осіб на місяць. Український командир також підкреслив, що російські сили атакують українські позиції до 30 разів на день і мають перевагу в артилерійському вогні, що свідчить про те, що російські сили наразі покладаються на переважаючу кількість особового складу та артилерійських боєприпасів для забезпечення тактичних успіхів у Покровський напрямок. ISW оцінив, що російське командування відновило наступальні операції з захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр коштує величезних витрат для російської живої сили та техніки. Інший офіцер української бригади повідомив, що за два тижні російські сили втратили майже 3000 чоловік на Покровському напрямку. Продовження російських втрат такого масштабу призведе до зростаючих витрат на і без того напружений апарат формування збройних сил Росії. Російські війська цілком можуть продовжувати наступати на Покровськ, але втрати, які вони несуть для цього, зменшуватимуть їхню здатність перетворити ці успіхи на більш далекосяжні наступальні операції.

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

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Теги: окупанти Покровськ ISW Курщина Місяць Вугледар Куп'янськ наступ ворог втрати блогер місто чоловік Торецьк Донеччина Генштаб війна ЗСУ Курахове

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