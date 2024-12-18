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На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного
Слідчі вилучили у затриманого ймовірне знаряддя злочину, наразі з ним тривають слідчі дії
колаж: glavcom.ua

Поліція: Між двома чоловіками на вулиці Бориспільській виник конфлікт, під час якого один з них вистрілив іншому в голову

У Дарницькому районі Києва конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною, внаслідок якої є загиблий. Подія сталася в середу, 18 грудня, на вулиці Бориспільській.  Про це повідомила поліція Києва.

«Попередньо відомо, що сьогодні між двома чоловіками на вулиці Бориспільській виник конфлікт, під час якого один з них вистрілив іншому в голову. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці», – йдеться у повідомленні. 

За описом, наданим свідками, зловмисника розшукав та затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного фото 1
фото: поліція Києва
На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного фото 2
фото: поліція Києва

Слідчі вилучили у затриманого ймовірне знаряддя злочину, наразі з ним тривають слідчі дії. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Тепер підозрюваний може провести до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві чоловікові, що нібито влаштував стрілянину в готелі Sky Loft у Києві. Про це повідомила столична поліція.

«30-річний зловмисник під час конфлікту здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї в бік опонентів, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік, а його товариш та охоронець закладу отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, знаряддя злочину фігурант заховав під одну з припаркованих автівок й вдався до втечі.

Раніше в Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення.

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Теги: поліція чоловік стрілянина поранення конфлікт Київ

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