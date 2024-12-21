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Киянин назвався Олександрою і переконував прикордонників, що з дитинства відчуває себе жінкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Киянин назвався Олександрою і переконував прикордонників, що з дитинства відчуває себе жінкою
Чоловік мав дружину, жив звичайним сімейним життям, а перед самою поїздкою за кордон вирішив розлучитися
фото: Державна прикордонна служба

Чоловік намагався виїхати з України з підробними документами

Прикордонники Львівщини викрили чоловіка з підробленими документами, який намагався виїхати до Польщі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У пункт пропуску «Угринів» на виїзд з України прибула особа, яка на контроль надала документи на ім’я жінки. Проте, прикордонники одразу помітили ознаки підробки. За декілька хвилин виявилося, що дівчиною на ім’я Олександра насправді є 22-річний житель столиці Андрій. При цьому чоловік продовжував розповідати прикордонникам, що з дитинства відчуває себе жінкою. Прикордонники його розповідям не повірили.

«З’ясувалося, що чоловік мав дружину, жив звичайним сімейним життям, а перед самою поїздкою за кордон вирішив розлучитися. Втім, залишати свою другу половинку він не збирався. Прикордонники не здивувалися, коли серед пасажирів автобуса знайшли і його колишню», – повідомили деталі у Держприкордонслужбі.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Чоловік у супроводі співробітників Нацполіції повернувся в Україну.

Нагадаємо, цього місяця в Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. Коли рятувальники знайшли чоловіка, виявилося, що в нього під курткою було кошеня, на ім'я Персик.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ. 

Раніше прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі.

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Теги: кордон чоловік рятувальники документи Дніпро прикордонники

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