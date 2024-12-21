Українка стала жертвою теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині

Люди покладають квіти біля входу в церкву біля Різдвяного ярмарку у Магдебурзі, де автомобіль в'їхав у натовп у п'ятницю ввечері

Посольство України в ФРН і українські консули перебувають на зв’язку з клінікою, де лікується потерпіла, та надають необхідну допомогу

Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України. Про це повідомляє вітчизняне Міністерство закордонних справ.

«Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р. н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік», – ідеться в повідомленні.

Посольство України в ФРН і українські консули запевняють, що перебувають на зв’язку з клінікою та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм.

За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і працював у клініці.

Раніше щонайменше троє людей загинули і ще десятки осіб зазнали поранень після того, як на фестивалі в Таїланді спрацював вибуховий пристрій.

Також поблизу Єрусалиму невідомий обстріляв пасажирський автобус. Внаслідок стрілянини загинула 12-річна дитина, є поранені.

До слова, у листопаді в Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.