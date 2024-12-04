На Київщині потяг збив чоловіка

Унаслідок інциденту загинув 20-річний юнак

На Фастівщині пасажирський потяг сполученням «Київ-Перемишль» збив чоловіка, який переходив у невстановленому місці залізничні колії. Про це повідомляє поліція Київської області.

Про інцидент повідомив черговий по станції. Правоохоронці встановили, що машиніст, побачивши на колії людину, застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 20-річний місцевий житель загинув на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця. Подія сталась 16 вересня близько 17:20 на залізничному переїзді у Вишневому Бучанського району.

Раніше у Бородянці Київської області вантажний електропотяг збив жінку.

До слова, увечері 2 грудня, близько 18:00, на блокпосту в Одеському районі водій ВАЗа збив двох прикордонників, один із них загинув.