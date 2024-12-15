Україна допомогла РФ одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн: деталі спецоперації (відео)

Спочатку було організовано диверсію з підриву колій, після цього в гру вступили Himars

Українські оборонці знищили ворожий потяг на Запоріжжі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що спецоперацію 14 грудня провели СБУ разом із ОСУВ «Таврія», Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем.

«Ціль – перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн на $4 млн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Повідомляється, що спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в гру вступили Himars ОСУВ «Таврія». Ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Мінус 40 цистерн пального на $4 млн.



СБУ разом із Силами оборони знищила ворожий потяг на Запоріжжі pic.twitter.com/QvM0GpqRT5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.