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У Грузії керівна партія обрала кандидата на пост президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Грузії керівна партія обрала кандидата на пост президента
Михаїл Кавелашвілі – ветеран футболу. Він вихованець тбіліського «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до російського клубу «Спартак-Аланія», а 1996-го до «Манчестер Сіті»
фото: People's power

Вперше у Грузії президента обиратиме не населення країни, а виборча колегія

Партія влади «Грузинська мрія» обрала кандидатом на пост президента колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі. Про це повідомив голова партії Бідзіна Іванішвілі, повідомляє «Ехо Кавказу».

«Чесність, справедливість, патріотизм і принциповість – якості, які відрізняють Михайла Кавелашвілі. Він найкраще втілення грузинського чоловіка за своєю природою. Він чудовий чоловік і батько чотирьох дітей. З огляду на все вищесказане, команда ухвалила одноголосне рішення щодо висунення Михайла Кавелашвілі на пост президента Грузії», – заявив Іванішвілі.

Голова партії «Грузинська мрія» також висловив впевненість, що Кавелашвілі «відновить гідність, тимчасово відібрану в Інституту президента».

Як відомо, Михаїл Кавелашвілі – ветеран футболу. Він вихованець тбіліського «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до російського клубу «Спартак-Аланія», а 1996-го до «Манчестер Сіті». Також Кавелашвілі грав за різні клуби Швейцарії.

Наприкінці листопада спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія «Грузинська мрія» розраховує провести президентські вибори до кінця 2024 року. Так, вибори відбудуться в будівлі парламенту, і вперше президента обиратиме не населення країни, а виборча колегія, до складу якої входитимуть 300 людей. 

Нагадаємо, що сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії вийшли на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

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Теги: вибори ветеран партії чоловік інавгурація патріотизм населення батько Грузія

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