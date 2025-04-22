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На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі
Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів загинули
фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська»

У Львівському районі на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» поблизу села Шопки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Зіткнулись автомобіль Kia Sportage та вантажівка MAN.

На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі фото 1

Зазначається, що від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюються, загинули на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі фото 2

Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади відбулось зіткнення легкового авто Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz.

За попередніми даними, у ДТП семеро людей отримали поранення. Водій легкового автомобіля загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. 

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Теги: ДТП Львів водій автомобіль Тернопіль поліція

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