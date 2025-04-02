На об'їзній дорозі Вінниці ускладнено рух. Поліція звернулася до водіїв

На автодорозі М-30 (306 км) сталася ДТП

На об'їзній дорозі Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого ускладнено рух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Вінницької області.

«На об'їзній дорозі Вінниці ДТП – ми регулюємо рух. На автодорозі М-30 (306 км) трапилась дорожньо-транспортна пригода. У зв'язку з цим рух на дорозі ускладнений, ми його регулюємо. Обставини події з'ясовують слідчі», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликають водіїв зважати на цю інформацію, плануючи свій маршрут.

До слова, у Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa. Повідомляється, що аварія сталася 25 березня близько 12:45 на 40 кілометрі автодороги Київ-Одеса. За попередніми даними, водій Opel Corsa, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, який рухався в зустрічному напрямку.

Також повідомлялося, що на Дарницькому мосту у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту в напрямку вулиці Петра Радзіня ускладнений.